Во вторник на Донбассе один военный погиб, еще пятеро получили ранения - ВИДЕО

За прошедшие сутки, вторник, 31 октября, боевики 17 раз открывали огонь оп нашим позициям. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, противник в основном применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров, что еще раз подтверждает заинтересованность боевиков в эскалации конфликта на Донбассе.

Так, на Приморском направлении вечером боевики почти два часа били с 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино.

На Луганском направлении российско-оккупационные группировки ночью выпустили пять мин калибра 120 миллиметров неподалеку Орехово.

На Донецком направлении под вражеским огнем из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганского и Зайцево.

Напомним, в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, понедельник, 30 октября, завершилась без существенных изменений в обстановке.