В зоне АТО замечены вражеские РСЗО

Такие данные миссия ОБСЕ распространила в своем отчете за 30 октября. Согласно этим данным – в неподконтрольных территориях замечено сразу шесть реактивных систем РСЗО, которые готовы к стрельбе, а также замечено шесть самоходных гаубиц. При этом гаубицы были заряжены.

Кроме того, миссия ОБСЕ выявила на Луганщине десять танков и три бронетранспортера и две машины пехоты – около н.п. Первомайск, и еще 12 буксируемых гаубиц.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе нарушений режима тишины стало больше – отметили члены миссии ОБСЕ.