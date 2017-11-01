11:55 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО замечены вражеские РСЗО

Представители миссии ОБСЕ на неподконтрольной территории Донетчины заметили шесть единиц реактивного вооружения. 

В зоне АТО замечены вражеские РСЗО

Такие данные миссия ОБСЕ распространила в своем отчете за 30 октября. Согласно этим данным – в неподконтрольных территориях замечено сразу шесть реактивных систем РСЗО, которые готовы к стрельбе, а также замечено шесть самоходных гаубиц. При этом гаубицы были заряжены.

Кроме того, миссия ОБСЕ выявила на Луганщине десять танков и три бронетранспортера и две машины пехоты – около н.п. Первомайск, и еще 12 буксируемых гаубиц.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе нарушений режима тишины стало больше – отметили члены миссии ОБСЕ.


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