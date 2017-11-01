В Украине 860 пожаров произошло за неделю – ГСЧС

По итогам этих возгораний погибло 28 человек. Эту информацию распространила пресс-служба Госслужбы по ЧС. Так, за неделю удалось устранить 860 возгораний, в итоге спасено 24 человека и предотвращено уничтожение огнем 399 строений и 43-ех единиц различной техники. Примерные убытки от данных возгораний – 4,5 миллиона гривен. В целом же в течение недели было зафиксировано 1304 чрезвычайных происшествия за неделю.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове произошло возгорание подземного перехода одной из станций метро – горела бумага. Возгорание спасатели устранили через полчаса.