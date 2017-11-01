07:29 01.11.2017 | Общество | Новости
100177809:Polishuk

В центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, погибли восемь человек - ФОТО

В центре Нью-Йорка во вторник вечером, 31 октября, мужчина наехал на велосипедистов.

В центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, погибли восемь человек - ФОТО

После этого он открыл стрельбу в Манхэттене в Нью-Йорке. В результате инцидента погибли восемь человек.

Еще 11 человек получили травмы. Как сообщает New York Daily News, водитель на грузовике Home Depot съехал с автомагистрали Вест-Сайд-Хайвей и поехал по велосипедной дорожке. Затем его машина врезалась в школьный автобус и остановилась.

Полиция задержала предполагаемого подозреваемого. Его имя Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Нападавший, возможно, является уроженцем Узбекистан аи у не го была просроченная грин-карта.

В свою очередь мэр города Билл Де Блазио заявил, что это был особенно подлый акт терроризма. О происшествии уже доложили президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в укреплении Кабульской дипломатической зоне Вазир Акбархана подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли семь человек и 21 мирный житель получил ранения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив