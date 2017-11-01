В центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, погибли восемь человек - ФОТО

После этого он открыл стрельбу в Манхэттене в Нью-Йорке. В результате инцидента погибли восемь человек.

Еще 11 человек получили травмы. Как сообщает New York Daily News, водитель на грузовике Home Depot съехал с автомагистрали Вест-Сайд-Хайвей и поехал по велосипедной дорожке. Затем его машина врезалась в школьный автобус и остановилась.

Полиция задержала предполагаемого подозреваемого. Его имя Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Нападавший, возможно, является уроженцем Узбекистан аи у не го была просроченная грин-карта.

В свою очередь мэр города Билл Де Блазио заявил, что это был особенно подлый акт терроризма. О происшествии уже доложили президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в укреплении Кабульской дипломатической зоне Вазир Акбархана подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли семь человек и 21 мирный житель получил ранения.