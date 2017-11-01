В среду суд изберет меру пресечения Каськиву, - Енин

Об этом сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин. По его словам, суд ожидается сегодня.

Однако пока не известно, в каком именно суде будет рассматриваться дело экстрадированного в ночь на среду Каськива, - пояснил Енин.

Вместе с тем в ГПУ напомнили, что 19 августа 2016 Печерский районный суд города столицы дал разрешение на задержание Каськива для доставки его в суд для избрания меры пресечения. Вероятно, что этот самый суд и выбирать меру пресечения, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ГПУ еще в сентябре прошлого года сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.

Однако, уже 10 сентября 2016 панамский суд избрал Каськиву мера пресечения в виде залога в сумме 600 тысяч долларов. Позже Каськив и вышел на свободу в Панаме. При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 1 ноября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности привезли в Украину бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектам Владислава Каськива.