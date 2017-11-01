В первый день ноября по всей Украине мокрый снег и дождь

Ветер сегодня начнет утихать и достигнет 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 0-5 градусов тепла.

В Киеве сегодня местами небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до минус 2 градусов. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 2-8 градусов.

На севере страны небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем термометры покажут от 0 до 7 теплых градусов.

В центре Украины также небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 1-8 градусов.

На востоке Украины небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

На юге страны также небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов.