14:12 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове во время матча за порядком проследят две тысячи правоохранителей

Во время матча ЛЧ между донецким "Шахтером" и "Фейеноордом" (Голландия), который состоится на стадионе "Металлист", за порядком намерены следить примерно две тысячи правоохранителей.

В Харькове во время матча за порядком проследят две тысячи правоохранителей

Так, охрану порядка на матче первого ноября обеспечат примерно две тысячи правоохранителей. Об этом речь идет в сообщении правоохранителей Харьковщины на странице в Facebook. Согласно данным – футбольный матч планируют посетить примерно 25 тысяч фанатов.

А за порядком на игре будут следить примерно 1300 сотрудников Национальной полиции, а также 450 военных Нацгвардии, и еще пару сотен курсантов из Университета воздушных сил и курсанты университета внутренних дел.

Как сообщал УРА-Информ, Р. Ротань сообщил про свой переход в луганскую "Зарю".


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