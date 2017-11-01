В Харькове во время матча за порядком проследят две тысячи правоохранителей

Так, охрану порядка на матче первого ноября обеспечат примерно две тысячи правоохранителей. Об этом речь идет в сообщении правоохранителей Харьковщины на странице в Facebook. Согласно данным – футбольный матч планируют посетить примерно 25 тысяч фанатов.

А за порядком на игре будут следить примерно 1300 сотрудников Национальной полиции, а также 450 военных Нацгвардии, и еще пару сотен курсантов из Университета воздушных сил и курсанты университета внутренних дел.

Как сообщал УРА-Информ, Р. Ротань сообщил про свой переход в луганскую "Зарю".