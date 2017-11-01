В Днепре похоронили Амину Окуеву - ФОТО

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Прощание с добровольцем родные провели в узком семейном кругу, даже не приглашая друзей, чтобы избежать терактов. Мать и муж Амины в данный момент под усиленной охраной правоохранителей.

Кроме того, кладбище во время похорона также находилось при усиленной охране полиции. В частности, дежурили автоматчики и взрывотехническая служба.

При этом представители СМИ сообщили, что в июне 2017 года погибшая написала завещание, в котором указала, где хочет быть похоронена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция с просьбой назвать сквер возле посольства РФ в Украине в чест Амины Окуевой.