В Днепре похоронили Амину Окуеву - ФОТО

Сегодня днем, первого ноября, в Днепре на Краснопольском кладбище похоронили чеченского добровольца, воина АТО Амину Окуеву. Женщина погибла в результате обстрела автомобиля в Глевахе Киевской области.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Прощание с добровольцем родные провели в узком семейном кругу, даже не приглашая друзей, чтобы избежать терактов. Мать и муж Амины в данный момент под усиленной охраной правоохранителей.
Кроме того, кладбище во время похорона также находилось при усиленной охране полиции. В частности, дежурили автоматчики и взрывотехническая служба.
При этом представители СМИ сообщили, что в июне 2017 года погибшая написала завещание, в котором указала, где хочет быть похоронена.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция с просьбой назвать сквер возле посольства РФ в Украине в чест Амины Окуевой.