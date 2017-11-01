Украинцев среди погибших в результате теракта в Нью-Йорке нет

Об этом на своей страничке в Facebook сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки. По данным ведомства, по предварительной информации граждан Украины там нет, однако информация сейчас уточняется.

Посольство Украины в США и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке находятся на связи с правоохранительными органами города, - заверили в посольстве.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Аргентины сообщили, что во время теракта в Нью-Йорке погибли пять граждан страны.

Правительство Аргентины выражает свои самые искренние соболезнования в связи с гибелью аргентинских граждан Эрнана Диего Мендосы, Диего Энрике Ангелини, Алехандро Дамиано Панукко, Ариэль Эрлих и Эрнана Ферручи, - сказано в сообщении.

По данным МИД страны, еще один гражданин Аргентины Мартин Людовико Марро пострадал, но состояние его здоровья уже не вызывает опасений.

В ведомстве также уточнили, что группа аргентинцев прибыла в Нью-Йорк из города Росарио, чтобы отпраздновать 30-летие окончания политехнического вуза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 октября на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. В результате инцидента погибли восемь человек.

Власти США считают случившееся терактом. В результате наезда грузовика на людей и стрельбы в Нью-Йорке погибли восемь человек.