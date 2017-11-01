21:54 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство

Соломенский районный суд города Киева в среду, 1 ноября, избрал меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову.

Суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство

Суд отпустил его под личные обязательства. Кроме того, суд обязал обвиняемого сдать заграничный паспорт, носить электронный браслет, а также являться в правоохранительные органы по первой необходимости.

Вместе с тем и сторона обвинения, и сторона защиты остались недовольны решением суда. Напомним, сторона обвинения просила обязать подозреваемого носить электронный браслет, а также установить ему размер залога в пять миллионов гривен. Во время заседания прокурор заявил, что на заседании Соломенского районного суда Киева были представлены не все доказательства.

Как сообщал УРА-Информ, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину в растрате 14 миллионов гривен.


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