Суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство

Суд отпустил его под личные обязательства. Кроме того, суд обязал обвиняемого сдать заграничный паспорт, носить электронный браслет, а также являться в правоохранительные органы по первой необходимости.

Вместе с тем и сторона обвинения, и сторона защиты остались недовольны решением суда. Напомним, сторона обвинения просила обязать подозреваемого носить электронный браслет, а также установить ему размер залога в пять миллионов гривен. Во время заседания прокурор заявил, что на заседании Соломенского районного суда Киева были представлены не все доказательства.

Как сообщал УРА-Информ, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину в растрате 14 миллионов гривен.