Сепаратисты вербуют детей на Донбассе

Об этом в Совете безопасности ООН сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, 80 детей были убиты в результате крушения самолета Малайзийских авиалиний. При этом еще по меньшей мере 68 детей были искалечены в зоне конфликта в результате взрыва ранее не разорвавшихся мин и боеприпасов.

Также замминистра иностранных дел Украины добавил, что 240 тысяч из около 1,7 млн внутренне перемещенных лиц являются детьми. Вместе с тем около 200 тысяч юношей и девушек проживают в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения с обеих сторон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе пытаются заставить представителей миссии ОБСЕ свернуть работу на Донецком направлении.