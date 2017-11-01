09:40 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сепаратисты вербуют детей на Донбассе

Согласно данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 90 мальчиков подросткового возраста и 47 девочек погибли после начала конфликта на Донбассе.

Сепаратисты вербуют детей на Донбассе

Об этом в Совете безопасности ООН сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, 80 детей были убиты в результате крушения самолета Малайзийских авиалиний. При этом еще по меньшей мере 68 детей были искалечены в зоне конфликта в результате взрыва ранее не разорвавшихся мин и боеприпасов.

Также замминистра иностранных дел Украины добавил, что 240 тысяч из около 1,7 млн внутренне перемещенных лиц являются детьми. Вместе с тем около 200 тысяч юношей и девушек проживают в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения с обеих сторон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе пытаются заставить представителей миссии ОБСЕ свернуть работу на Донецком направлении.


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