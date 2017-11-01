СБУ заблокировала механизм переоформления недвижимости на оккупированном Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По информации ведомства, бывшая судья одного из райсудов Донецка после оккупации трудоустроилась в Белгород-Днестровском районном суде Одесской области. После увольнения она с собой забрала печать донецкого суда и данные о владельцах имущества на территории так называемой ДНР.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что судья незаконно переоформила право собственности на почти двадцать квартир, оставленных вынужденными переселенцами.

Сделки осуществлялись задним числом до момента оккупации отдельных районов Донбасса. А государственные регистраторы переоформляли недвижимость без физического присутствия сторон.

В ходе обысков на территории Донецкой и Одесской областей СБУ изъяла печати и фиктивную документацию на смену собственников захваченного террористами имущества.

Судье и одному из организаторов сделки объявлено о подозрении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины задержала руководство Винницкой таможни. Чиновники попались на взятке. По его словам, сейчас следствие отрабатывает версию причастности руководства ГФС в Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.