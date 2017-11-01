С криками и под звон колокольчиков, прошел митинг учителей - ФОТО

Активисты зачитывали со сцены требования учителей под одобрительные крики и звон колокольчиков, которые используются в школах на первый и последний звонок, передает корреспондент "УРА-Информ".

Митингующие заявляют, что в проекте госбюджета Украины на 2018 год заложено финансирование зарплат учителей в киевских школах на уровне 2,7 миллиарда гривен при необходимом уровне в 3,9 миллиарда гривен.

В резолюции митинга, которую раздали журналистам, говорится, что "украинское правительство "урезало" финансирование оплаты труда столичным работникам образования на 1,2 миллиарда гривен".

Отмечается, что при таких обстоятельствах существует риск сокращения семи тысяч педагогов или сокращения их зарплаты.

Учителя требуют предусмотреть в бюджете на 2018 год финансирование оплаты труда работников образования. В противном случае они грозиться вступить в коллективный судебный спор с правительством и начать общегородскую забастовку школ.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили сегодня за легализацию авто на иностранной регистрации. Организаторы данного митинга под зданием парламента уже сообщили заявили про завершение своей акции.