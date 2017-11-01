Разрисовавшему консульство Украины поляку грозит пять лет тюрьмы

Об этом сообщает местное издание Rzeczpospolita.

По информации ведомства, районная прокуратура предъявила обвинения в разжигании ненависти к украинскому народу, 35-летнему гражданину Польши Матеушу Ц., который разрисовал антиукраинскими надписями здание почетного консульства Украины.

Примечательно, что подозреваемый сознался в совершенном преступлении, а в качестве мотива назвал порыв эмоций.

Как отметили в прокуратуре, все собрание доказательства утверждают, что поведение злоумышленника было чисто его самодеятельностью, не инспирированой кем-то со стороны.

Кроме обвинений в разжигании ненависти, мужчине вынесут обвинения в повреждении имущества консульства. Ущерб оценили в 2,5 тысячи злотых.

За эти преступления поляку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Жешув на юге Польши злоумышленник разрисовал почетное консульство Украины. Так, на стене появились надписи об ОУН-УПА и изображение свастики. Отметим, что местные жители города пытались остановить вандала, однако мужчина не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно себе ушел.