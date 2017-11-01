Прокуратура просит для Александра Авакова пять миллионов гривен залога и электронный браслет

Сегодня суд должен избрать сына министра меру пресечения. В свою очередь сторона обвинения хочет обязать подозреваемого носить электронный браслет, а также просит установить ему размер залога в пять миллионов гривен.

При этом прокурор отметил, что поскольку в собственности Авакова зарегистрировано две квартиры в Харькове и в Киеве и у него есть три машины, то он просит суд определить размер залога больше, чем предусмотрено статьей кодекса.

А поскольку размер ущерба составляет 14 миллионов гривен, то именно пять миллионов гривен сможет обеспечить возмещение этого ущерба.

Имущественное положение Авакова позволяет. Прошу обязать подозреваемого сообщать о местонахождении, изменение места работы и воздержаться от общения с должностными лицами. Прошу обязать носить Авакова электронный браслет, - заявил прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину.