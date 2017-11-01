Прокуратура может обжаловать решение суда по Каськиву, - Луценко

Как пояснил в среду, 1 ноября, на брифинге генпрокурор, скорее всего ГПУ будет подавать апелляцию, но до нее пройдет еще не меньше недели. Вместе с тем Луценко отметил, что говорить о том, что Каськив признал вину пока еще рано, но, по меньшей мере, возмещение ущерба и первые его показания говорят о том, что это наиболее вероятная позиция его защиты во вермя судебного следствия.

Луценко также пояснил, что если будут другие эпизоды по обвинению Каськива, а "в НАБУ есть эпизоды суммарно от 200 до 300 миллионов гривен вероятного ущерба госбюджету", то после оформления соответствующего подозрения будут направлены в суд после согласования с панамской стороной, - заверил генеральный прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева отпустил под залог бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Суд назначил ему залог в размере 160 тысяч гривен и обязали сдать паспорта, а также являться по первому требованию к следователю.