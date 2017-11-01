14:31 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники усилили контроль на госгранице

На всех пунктах пропуска государственной границы пограничники усилили контроль, прежде всего - на украинском-российском участке.

Пограничники усилили контроль на госгранице

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По словам органов охраны государственной границы, контроль будет проводиться во всех пунктах пропуска, в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска.

В частности сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину. К мерам будут активно привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля.

В случае обнаружения подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных осмотров совместно с представителями ГФС.

 А также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина намерен усилить охрану государственной границы с Россией. Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе дано поручение усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.


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