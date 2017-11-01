ОБСЕ обнаружила новые позиции танков ДНР

По информации ведомства, боевые бронированные машины расположились на огороженной территории заброшенного промышленного комплекса к юго-западу от села Мануйловка, что в 65 км к востоку от Донецка.

Также стало известно, что наблюдатели СММ снова посетили место хранения вооружения "ДНР", однако там они не нашли восемь танков (трех Т-64 и пяти Т-72). При этом представитель ДНР, находившийся в месте хранения, задержал патруль миссии приблизительно на 35 минут.

"Наблюдателям не удалось попасть на второе постоянное место хранения вооружения в подконтрольном "ДНР" районе, поскольку там никого не было", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последний год в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе, вдвое выросло присутствие россиян. Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты к Москве.