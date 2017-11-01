Нацсовет хочет повысить квоту украинских песен в радиоэфире

По его словам, после мониторинга 16 общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах, нарушений не обнаружено.

Отмечается, что наибольшая доля украинских песен – в эфире Краина ФМ, а также радио Луч, радио Культура и Украинское радио.

В среднем доля песен на украинском языке на других 12 сетевых радиостанциях составила 32 процента, что позволяет утверждать, что вещатели готовы к увеличению с восьмого ноября квоты от 25 до 30 процентов.

А доля ведения передач на государственном языке на этих радиостанциях в среднем составляет 80,8%, тогда как закон требует 50%. Согласно новому законопроекту с восьмого ноября – 55%.

Под октябрьский мониторинг попали радиостанции : Украинская радио (НСТУ), Луч (НСТУ), Культура (НСТУ), Краина ФМ, Пятница, “Русское радио – Украина, Мелодия, Перец ФМ, Авторадио, Люкс ФМ, Шансон, Kiss FM, Наше радио, Ретро, Хит FM, Эра.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине вступил в силу закон 2054-VIII о языковых квотах на телевидении. Соответствующий законопроект обязывает вещателей довести долю контента на государственном языке. На общенациональных каналах до 75 процентов, а в эфирах региональных и местных телекомпаний – до 60 процентов.