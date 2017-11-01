На Сумщине полиция задержала главу хозсуда

Судья требовал с местного бизнесмена более 26 тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, за эти деньги взяточник обещал "решить" земельный вопрос.

Глава хоссуда был задержан во время получения денег. Полиция открыта по факту инцидента уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на взятке в 11 тысяч гривен задержали государственного исполнителя. Старший государственный исполнитель Святошинского районного отдела ГИС Киева требовал и получил взятку за принятие решения о закрытии исполнительного производства без законных оснований. Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.