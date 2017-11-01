На Ровенщине зафиксирована вспышка АЧС

Так, вспышка АЧС замечена на предприятии Ровенщины. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы страны по безопасности продуктов питания.

Согласно этому сообщению – в поселке Кустин 30-го октября в хозяйстве "Прокопчук Н.С." было замечено заболевание, а также последующая гибель свиней. В рамках изучения отобранных проб биоматериала в столице 31-го октября был установлен диагноз – АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, ранее вспышки АЧС фиксировали на Одесчине и на Полтавщине – в поселках в частных хозяйствах и на предприятии. Эти данные распространила Госпродпотребслужба.