На границе со Словакией ограничат оформление грузовиков

Такие данные распространили в пресс-службе управления ГФС в Закарпатье. Согласно этим данным – причина такого ограничения – это ремонтные работы автодороги, а также обочин – со стороны Словакии. Строительные работы будут вестись в течение четырех недель, и по этой причине перемещение и оформление грузовиков будет вестись только по одной полосе. Данное ограничение пассажирского направления не коснется.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 31-го октября автомобиль врезался в грузовик. В итоге пострадал водитель легкового авто.