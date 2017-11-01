16:51 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На границе со Словакией ограничат оформление грузовиков

Второго ноября в пропускном пункте "Ужгород - Вишне Немецке" планируется временно ограничить оформление грузовых авто. 

На границе со Словакией ограничат оформление грузовиков

Такие данные распространили в пресс-службе управления ГФС в Закарпатье. Согласно этим данным – причина такого ограничения – это ремонтные работы автодороги, а также обочин – со стороны Словакии. Строительные работы будут вестись в течение четырех недель, и по этой причине перемещение и оформление грузовиков будет вестись только по одной полосе. Данное ограничение пассажирского направления не коснется.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 31-го октября автомобиль врезался в грузовик. В итоге пострадал водитель легкового авто.


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