На Донетчине прокуратура потребовала приостановить деятельность трех школ

Про это недавно рассказали в местной прокуратуре. Согласно данным – прокуратура Славянска уже обратилась в окружной суд Донетчины – требуя полного прекращения работы сразу двух школ в г. Славянск, а также еще одной школы в Святогорске. Школы должны прекратить работу вплоть до устранения всех нарушений в сфере защиты граждан.

По итогам проверок выяснилось, что в данных школах ситуация с пожарной безопасностью – критическая. Среди нарушений: отсутствие системы сигнализации, очень плохое состояние пожарных кранов, отсутствие средств пожаротушения и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сгорело общежитие.