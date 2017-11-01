Миграционная служба отказалась признавать Саакашвили беженцем - ФОТО

Соответствующий приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области №99 подписан в среду, 1 ноября. Как сказано в тексте документа, ГМС отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

При этом в ведомстве пояснили, что там руководствовались законом Украины "О беженцах и лицах, которые нуждаются дополнительной или временной защиты", а также письменными выводами главного специалиста отдела по вопросам соискателей защиты и социальной интеграции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Грузии ждут, когда Украины начнет принимать конкретные шаги по экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Генеральная прокуратура трижды обращалась к соответствующим компетентным органам Украины и ждет от них действенных мероприятий. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил журналистам заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе.