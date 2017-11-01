01:00 01.11.2017 | Общество | Новости
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Мелания и Трамп отметили Хэллоуин в Белом доме - ФОТО

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией продолжили многолетнюю традицию празднования Хэллоуина в Белом доме. На лужайке у резиденции в Вашингтоне они раздали подарки детям, которые пришли в костюмах скелетов, полицейских, персонажей "Звездных войн" и динозавров.

Мелания и Трамп отметили Хэллоуин в Белом доме - ФОТО

Об этом сообщает издание Business Insider.

На выходных Белый дом украсили искусственной паутиной с пауками и летучими мышами. А на лужайке расставили огромные тыквы с вырезанными лицами лицами предыдущих президентов США.

Вечером, 31 октября, на Южной лужайке Белого дома началась вечеринка, в  которой участвовали почти шесть тысяч детей из 20 школ и их родителей.

Добавим, что ни президент, ни его супруга, не были облачены в честь Хеллоуина в тематические костюмы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в американском штате Висконсин во время празднования Хэллоуина ребенок наелся конфет с наполнением наркотиков. Мать пострадавшего долго не думая, позвонила в полицию.


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