Луценко заверил, что Каськив приехал в Украину по упрощенной процедуре экстрадиции, а не добровольно

О добровольном приезде речь не идет, речь идет о добровольном согласии на экстрадицию. Это разные вещи. Об этом в среду, 1 ноября, в Киеве на брифинге заявил генеральный прокуратуры Украины Юрий Луценко.

Он также отметил, что Каськив не идет на соглашение со следствием. От сделки, которую ему изначально предлагало следствие, он отказался, - рассказал Луценко,

Генпрокурор также заверил, что Каськив на данный момент является единственным обвиняемым по делу и отвечает за хищение 7,5 миллионов гривен, однако во время судебного следствия он может воспользоваться своим правом указать на высшего члена преступной группы, тогда может получить определенные послабления, которые утвердит суд, - пояснил Луценко

Напомним, в ночь на 1 ноября сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности экстрадировали из Панамы бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд отпустил Каськива под залог. При этом Генеральная прокуратура Украины просила суд арестовать Каськива. Его защита представила справку о полном возмещении бывшим чиновником нанесенного государству ущерба.