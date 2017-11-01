12:38 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевское "Динамо" отказалось от русскоязычной версии официального сайта

Футбольный клуб "Динамо" с сегодняшнего дня, первого ноября, решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта.

Киевское

Такие данные стали известны с официального сайта команды.

Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.

В настоящее время версия сайта на русском языке уже не функционирует. В частности, в правом верхнем углу веб-страницы исчез значок с флагом России.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", новым мэром столицы Грузии Тбилиси был избран бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе. Отметим, что за Каладзе, кандидата от партии "Грузинская мечта", проголосовали 54% избирателей. При этом Ближайшие преследователи 39-летнего экс-футболиста набрали 16 и 15 процентов голосов.


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