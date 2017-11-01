Киевлян просят не пользоваться личными авто во время снегопадов

Соответствующее обращение размещено на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно заявлению, во время интенсивных снегопадов киевлян призывают не пользоваться частными авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, не оставлять свои автомобили вдоль дорог и в непредназначенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Отмечается, что при условии получения от Украинского гидрометцентра информации о сложных погодных условиях въезд в Киев грузового транспорта будет ограничен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудничество Украины и Турции должно быть расширено. Активизация сотрудничества двух стран ожидается в авиационной, а также в портовой сферах. Украина и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере инфраструктуры и автотранспорта.