17:19 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевлян просят не пользоваться личными авто во время снегопадов

Киевские власти призвали киевлян воздержаться от поездок на собственных транспортных средствах в случае ухудшения погодных условий.

Киевлян просят не пользоваться личными авто во время снегопадов

Соответствующее обращение размещено на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно заявлению, во время интенсивных снегопадов киевлян призывают не пользоваться частными авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, не оставлять свои автомобили вдоль дорог и в непредназначенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Отмечается, что при условии получения от Украинского гидрометцентра информации о сложных погодных условиях въезд в Киев грузового транспорта будет ограничен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудничество Украины и Турции должно быть расширено. Активизация сотрудничества двух стран ожидается в авиационной, а также в портовой сферах. Украина и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере инфраструктуры и автотранспорта.


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