Каськива отпустили прямо в зале суда под залог в 160 тысяч гривен

Суд назначил ему залов в размере 160 тысяч гривен и обязали сдать паспорта, а также являться по первому требованию к следователю. Об этом в среду, 1 ноября, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она также отметила, что Каськив был освобожден прямо в зале суда. По словам Сарган, прокуратура просила суд арестовать бывшего чиновника, однако его защита представила справку о полном возмещении последним нанесенного государству ущерба.

Суд учет этот факт, а также наличие у обвиняемого пяти несовершеннолетних детей, и принял решение "применить в отношении подозреваемого Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, определив подозреваемому Каськиву альтернативное пресечения в виде залога.

Каськива обязан внести залог в течение пяти дней. В случае невыполнения обязательства его повторно задержат и арестуют, - пояснила Саган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду в Украину из Панамы экстрадировали бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.