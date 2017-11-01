Южная Корея не будет разрабатывать ядерное оружие

Об этом сообщает издание AFP.

Как отмечается, после проведения шестого мощного ядерного испытания КНДР южнокорейские СМИ и оппозиционные политики призвали вернуть в страну американское тактическое ядерное оружие. В частности, винтовки были конфискованные с полуострова в 90-е годы.

По словам президента, он стремится к миру на Корейском полуострове и не позволит никому начать новую войну, которая может унести миллионы жизней.

"Вооруженный конфликт не должен возникнуть ни при каких обстоятельствах. Никакие военные действия не могут начаться без предварительного согласия на то Южной Кореи", - отметил Мун Чжэ Ин.

Также глава государства добавил, что подход Сеула скорее всего будет основан на совместной декларации о денуклеализации Корейского полуострова, объявленной обеими Кореями" в 1992 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что дальность ракет Северной Кореи способна достичь европейского континента.