Две авиабомбы обнаружены на Тернопольщине

Так, выявленные бомбы – еще со времен Второй мировой войны. Про это недавно сообщила пресс-служба ГСЧС. Согласно данным – 31-го октября специалисты ГСЧС провели изъятие из земли, после чего отправили в безопасное место две фугасные авиабомбы ФАБ-100, которые сохранились здесь еще со времен Второй мировой войны.

Работа же около села Большие Борки на данный момент продолжаются - говорится в сообщении. Также специалисты ГСЧС напоминают, что вот уже два года пиротехники из отряда спецназначения ГСЧС трудятся около этого села.

Как сообщал УРА-Информ, бомба ранее была выявлена на новом стадионе "Атлетико".