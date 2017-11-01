15:27 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Две авиабомбы обнаружены на Тернопольщине

На Тернопольщине пиротехники ГСЧС провели изъятие из земли двух советских 100-килограммовых авиабомб.

Две авиабомбы обнаружены на Тернопольщине

Так, выявленные бомбы – еще со времен Второй мировой войны. Про это недавно сообщила пресс-служба ГСЧС. Согласно данным – 31-го октября специалисты ГСЧС провели изъятие из земли, после чего отправили в безопасное место две фугасные авиабомбы ФАБ-100, которые сохранились здесь еще со времен Второй мировой войны.

Работа же около села Большие Борки на данный момент продолжаются - говорится в сообщении. Также специалисты ГСЧС напоминают, что вот уже два года пиротехники из отряда спецназначения ГСЧС трудятся около этого села.

Как сообщал УРА-Информ, бомба ранее была выявлена на новом стадионе "Атлетико".


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