Для Александра прокуратура просит пять миллионов залога, - Холодницкий

Альтернативой может стать залог в пяти миллионов гривен. Об этом в среду, 1 ноября, в Екиеве на брифинге заявил глава САП Назар Холодницкий.

По его словам, такой же залог САП будет требовать и для бывшего сотрудника МВД Сергея Чеботаря. Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который изготавливал рюкзаки, - рассказал Холодницкий, добавив, что всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и сейчас они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

Он также отметил, что фигурантам так называемого "дела рюкзаков" грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Вместе с тем Холодницкий заверил, что сам министр внутренних дел Арсен Аваков в деле не фигурирует .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александру Авакову, сыну министра внутренних дел Арсеена Авакова, во вторник, 31 октября, объявили о подозрении. Его заподозрили в хищении государственных средств на сумму более 14 миллионов гривен.