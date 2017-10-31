10:29 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Западную Украину засыпало снегом - ФОТО

 В заападную Украину неожиданно пришла настоящая зима. Так, на участке между селом Нижние Ворота Закарпатской области и городом Сколе Львовской области сильно притрусило снегом.

Западную Украину засыпало снегом - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook. В то же время сотрудник полиции Игорь Зинкевич отметил, что точно уже нельзя сказати об осени на вершине украинских Карпат. Зима по полной программе.

"На перевале скользко – скопление фур, но дорожные службы посыпают", - отметил отрудник полиции Игорь Зинкевич в соцсети. 

Также на фотографиях видно, что дорогу полностью занесло снегом, будто на улице не конец октября, а середина января как минимум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители некоторых городов и сел по линии соприкосновения на Донбассе могут зимой просто остаться без отопления. Про это в рамках брифинга поведал первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. 


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