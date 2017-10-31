Западную Украину засыпало снегом - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook. В то же время сотрудник полиции Игорь Зинкевич отметил, что точно уже нельзя сказати об осени на вершине украинских Карпат. Зима по полной программе.

"На перевале скользко – скопление фур, но дорожные службы посыпают", - отметил отрудник полиции Игорь Зинкевич в соцсети.

Также на фотографиях видно, что дорогу полностью занесло снегом, будто на улице не конец октября, а середина января как минимум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители некоторых городов и сел по линии соприкосновения на Донбассе могут зимой просто остаться без отопления. Про это в рамках брифинга поведал первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.