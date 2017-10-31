Во вторник в Украине мокрый снег и дожди

Во вторник, 31 октября, почти по всей Украине ожидается снег с дождем, метели, налипание мокрого снега, штормовой ветер.
При этом в южном регионе и некоторых восточных областях будет ясно. Мокрый снег, вероятно, дойдет сегодня до Винничины, Житомирщины и западных районов Киевщины.
Ветер западный, 7-12 метров на секунду. По всей Украине предполагается штормовой ветер 15-20 метров на секунду.
Дневная температура воздуха снизится и составит 2-7 градусов тепла.
В Киеве в последний день октября ожидается небольшой мокрый снег с дождем, Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. Днем будет не больше 3-5 теплых градусов.
На западе Украины небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. Днем будет от 1 до 7 градусов со знаком плюс.
На севере Украины сегодня также небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градуса. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.
В центре страны во вторник небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градуса. Днем будет от 0 до 6 градусов со знаком плюс.
На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 1-7 градуса.
На юге сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0-5 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов.
В Крыму без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов со знаком плюс. Днем будет от 4 до 9 теплых градусов.