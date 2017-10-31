Во вторник в Украине мокрый снег и дожди

При этом в южном регионе и некоторых восточных областях будет ясно. Мокрый снег, вероятно, дойдет сегодня до Винничины, Житомирщины и западных районов Киевщины.

Ветер западный, 7-12 метров на секунду. По всей Украине предполагается штормовой ветер 15-20 метров на секунду.

Дневная температура воздуха снизится и составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве в последний день октября ожидается небольшой мокрый снег с дождем, Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. Днем будет не больше 3-5 теплых градусов.

На западе Украины небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. Днем будет от 1 до 7 градусов со знаком плюс.

На севере Украины сегодня также небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градуса. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

В центре страны во вторник небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градуса. Днем будет от 0 до 6 градусов со знаком плюс.

На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 1-7 градуса.

На юге сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0-5 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов.

В Крыму без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов со знаком плюс. Днем будет от 4 до 9 теплых градусов.