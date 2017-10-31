17:50 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире чиновник Госгеокадастра попался на взятке

Чиновник в Житомире был задержан при получении взятки.

В Житомире чиновник Госгеокадастра попался на взятке

В Житомире прокуратура с сотрудниками из управления защиты экономики и Нацполиции в области задержали на взятке – десять тысяч гривен - госслужащего Госслужбы Украины по делам геодезии, а также картографии (Госгеокадастр). Про это данные распространила пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе расследования 30-го октября 2017 г. в центре города задержали главного специалиста из отдела контроля за охраной земель из Управления контроля за использованием земель ГУ Госгеокадастра - во время получения взятки.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове чиновник облгосадминистрации попался на взятке.


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