В Украине против Манафорта открыто два дела, - ГПУ

Об этом во вторник, 31 октября, заявил руководитель Департамента специальных расследования ГПУ Сергей Горбатюк. По его словам, первое расследование касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста.

Второе - касается материалов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, - пояснил Горбатюк, добавив, что около двух лет тому назад Генпрокуратура направляла запрос в Министерство юстиции США, чтобы там допросили Манофорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство так и не получило ответа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Федеральный суд Вашингтона в понедельник вечером, 30 октября, избрал меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Суд определил ему домашний арест.