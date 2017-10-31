В Украине обесточенными остаются около ста населенных пунктов

По состоянию на семь часов утра без света остаются люди в семи регионах. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды сработала система защиты линий электропередач.

В результате чего в Киевской области в 27 населенных пунктах люди остались без света. При этом в Житомирской области обесточено 19 населенных пунктов, в Сумской - 17, в Хмельницкой - 13, в Ивано-Франковской - восемь, в Черновицкой - семь и в Днепропетровской без света остаются три населенных пункта.

В ГосЧС также заверили, что сегодня с утра к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены все бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине резко ухудшатся погодные условия. Сегодня ожидаются порывы ветра 17-22 метров на секунду, а в западных, южных областях и Приазовье порывы местами могут достигать 25-30 метров на секунду.