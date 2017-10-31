15:52 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице обнаружен арсенал боеприпасов

Задержанный в столице хранил боеприпасы у себя дома, а также в своем авто.

В столице обнаружен арсенал боеприпасов

В Киеве у жителя был выявлен арсенал боеприпасов – их мужчина хранил прямо у себя дома, а также в своем автомобиле. Про это речь идет в сообщении столичной прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники полиции провели задержание мужчины, который незаконно купил и хранил дома и в автомобиле боеприпасы. Согласно информации следствия, в декабре 2016 г., пребывая в зоне АТО на Донбассе, он незаконно купил там боеприпасы. При осмотре авто Ford Transit и жилища правоохранители выявили 1906 патронов к оружию, 46 гранат и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье у мужчины изъяли оружие и боеприпасы.


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