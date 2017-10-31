20:55 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В России Бакай обвиняется в хищении 12 миллионов долларов у компании "Metalloinvest Limited"

Бывший руководитель Государственного управления делами Украины и бывший глава "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай обвиняется в хищении 12 миллионов долларов у компании Metalloinvest Limited.

В России Бакай обвиняется в хищении 12 миллионов долларов у компании

Хищения бывший украинский чиновник совершил совместно с пока еще неустановленными лицами, а деньги он получила в рамках договора займа. Об этом журналистам "Интерфакса" во вторник, 31 октября, рассказал информированный источник.

По его словам, российское следствие считает, что Бакай вместе с сообщниками от имени "ООО Индустриальная группа "Русский медведь" заключили в декабре 2014 года договор. Бакай получил денег, но выполнять сови обязательства по погашению займа не стал, чем Metalloinvest Limited был причинен ущерб в особо крупном размере, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве во вторник, 31 октября, полиция задержала бывшего руководителя Государственного управления делами и бывшего главу "Нафтогаза Украины" Игоря Бакая.


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