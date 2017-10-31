В Черновцах необходимо менять 1,2 километра газовых сетей

В июне 2017 г. специалистами ПАО "Черновцыгаз" выявлен высокий уровень загазованности грунта – на улице Главной в центре Черновцов. Дальнейшее обследование газопроводов прилегающих к этой улиц показало, что 1,2 километра газовых сетей - в аварийном состоянии и нуждаются в замене.

Но проведение модернизации газопроводов будет возможным только после одобрения НКРЭКУ изменений к Плану развития городской газораспределительной системы - для "Черновцыгаз". Еще в июне общественность была проинформирована – что при проведении работ выявили утечки газа от ул. Б. Хмельницкого к пл. Центральной.

Как сообщал УРА-Информ, на ТЭС Украины не будут применять вместо угля газ.