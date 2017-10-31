20:05 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сыну Авакова сообщили о подозрении

Александру Авакову, сыну министра внутренних дел Арсеену Авакову, во вторник, 31 октября, объявили о подозрении.

Сыну Авакова сообщили о подозрении

Его заподозрили в хищении государственных средств на сумму более 14 миллионов гривен.

Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, Авакову сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Задержанный Александр Аваков все еще находится в здании Национального антикоррозионного бюро.

Вместе с ним о подозрении сообщено и бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

В то же время, как заявила исполняющий обязанности пресс-секретаря Соломенского районного суда Яна Квитченко 31 октября суд не будет рассматривать дело сына министра внутренних дел Арсена Авакова. Ходатайство в суд не поступало. Сегодня рассматриваться не будет, – сказала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 октября, НАБУ провело обыск у сына Авакова - Александра. Его доставили в здание НАБУ.


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