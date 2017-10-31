08:32 31.10.2017 | Общество | Новости
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Суд отправил Манафорта под домашний арест

Федеральный суд Вашингтона в понедельник вечером, 30 октября, избрал меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.

Суд отправил Манафорта под домашний арест

Суд определил ему домашний арест. Как сообщает Deutsche Welle, аналогичную меру пресечения избрано и бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу. Помимо этого

Манафорт должен внести залог в сумме десяти миллионов долларов. В свою очередь суд определил Гейтс залог в размере пяти миллионов долларов.

Напомним, бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.

Как сообщал УРА-Информ, Федеральное разведывательное бюро США, изучая денежные переводы от компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на американские счета, обнаружило 13 подозрительных переводов. Их общая сумма составила около трех миллионов долларов.


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