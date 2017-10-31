Суд отправил Манафорта под домашний арест

Суд определил ему домашний арест. Как сообщает Deutsche Welle, аналогичную меру пресечения избрано и бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу. Помимо этого

Манафорт должен внести залог в сумме десяти миллионов долларов. В свою очередь суд определил Гейтс залог в размере пяти миллионов долларов.

Напомним, бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.

Как сообщал УРА-Информ, Федеральное разведывательное бюро США, изучая денежные переводы от компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на американские счета, обнаружило 13 подозрительных переводов. Их общая сумма составила около трех миллионов долларов.