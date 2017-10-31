Подозреваемая в убийстве полковника Хараберюша задержана, - Грицак

Об этом во вторник, 31 октября, на брифинге в Киеве заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, лицо, которое сегодня обоснованно подозревается, было выведен на контролируемую нами территорию и сегодня задержано в Одессе.

Это Прасолова Юлия Владимировна, которая проживает в Донецке. Она приехала в город чтобы получить биометрический паспорт, - пояснил Грицак, добавив, что за выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тысяч долларов.

При этом на брифинге было продемонстрировано видео, на котором зафиксировано подозреваемую в момент закладки взрывчатки в автомобиль Хараберюша.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 марта 2017 года полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Крдекса Украины Террористический акт.