На Камчатке произошло глубинное землетрясение

Его магнитуда составила 5,3 баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр располагался в 35 километрах к юго-востоку от села Долиновка Мильковского района, в 212 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 232 километрах, поэтому землетрясение является глубинным, - пояснили в центре.

В свою очередь в управлении Министерства чрезвычайных наук России по Камчатскому краю сообщили, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 31 октября, в южной части Тихого океана в районе Новой Каледонии произошло мощное подводное землетрясение. Его магнитуда составила семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Тихоокеанского центра предупреждения о цунами на Гавайях и Объединенного австралийского центра предупреждения о цунами, землетрясение залегало на глубине менее 15 километров ниже морского дна.