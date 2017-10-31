12:19 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе 1,4 тысяч женщин стали вдовами из-за военной агрессии

Первый замглавы украинского парламента И. Геращенко отметила, что по причине военной агрессии на востоке Украины 1369 женщин уже стал вдовами.

На Донбассе 1,4 тысяч женщин стали вдовами из-за военной агрессии

Такие данные Геращенко распространила при помощи соцсети. Согласно ее сообщению – на Донбассе уже погибло 2328 силовиков ВСУ, из которых в т.ч. – три женщины. Также больше восьми тысяч силовиков были ранены. А около 1400 украинок остались вдовами, больше двух тысяч матерей потеряли сыновей. А согласно данным ООН- на востоке погибло больше десяти тысяч человек, а также около 25-ти тысяч граждан были ранены.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошлых суток на Донбассе был ранен один украинский силовик.


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