15:24 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На должности судей претендуют 4,5 тысячи кандидатов

31-го октября Высшая квалификационная комиссия украинских судей приступила к выборочному экзамену - для кандидатов на пост судьи местного суда.  

На должности судей претендуют 4,5 тысячи кандидатов

Про это данные распространила пресс-служба Судебной власти. Согласно данным – 31-го октября комиссия судей приступила к экзамену для тех кандидатов, которые участвуют в конкурсе на пост судьи в местном суде. Сейчас выполняется составление тестов – с целью проверки уровня владения судьями госязыком, а также их знания теории в области права – в ходе отборочного экзамена. Первое тестирование стартовало в десять утра, а оба теста будут завершены в 16:00.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сейчас есть дефицит судей – сообщал А. Матиос.


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