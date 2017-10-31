МИД просит украинцев не ехать в Египет

В Министерстве иностранных дел Украины попросили граждан Украины пока отказатся от поездок в Египет. Такая просьба постпупила из-за продления на три месяца чрезвычайного положения.
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.
Так, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью.
А вот те украинцы, которые уже находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил.
В ведомстве также отмечают, что украинцы должны проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома).
"В случае опасности следует уведомлять об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Кабинет Министров Украины установил, что рассмотрение вопроса размещения дипломатического представительства, консульского учреждения государства-агрессора рассматривается по письменному обращению государства в Министерство иностранных дел Украины.