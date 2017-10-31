09:54 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кадыров точно причастен к убийству Окуевой, - Мосийчук

Народный депутат Игорь Мосийчук уверен в том, что на него и на Амину Окуеву и Адама Осмаева совершили нападение террористы-кадыровцы.

Кадыров точно причастен к убийству Окуевой, - Мосийчук

Об этом передает Эспрессо.TV.

Нардеп заявил, что те, кто покушался на его жизнь - это те же самые люди, из числа чеченских боевиков Рамзана Кадырова, которые обстреляли автомобиль Окуевой. Окуева также была личной помощницей депутата, соответствующие сведения есть на сайте Верховной Рады.

Мосийчук более чем уверен, что два покушения имеют общую нить, которая тянется со стороны Кремля, которая, в свою очередь, использует чеченских боевиков для реализации своих злодейских замыслов, отмечает политик.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен Мосийчук. В результате взрыва также два человека погибли, еще трое пострадали.


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