ИГИЛ опубликовало плакаты с угрозами в адрес двух известных футболистов

Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала плакаты с угрозами футболистам "Барселоны" и ПСЖ Лионелю Месси и Неймару.
Об этом сообщает испанское издание AS.
По информации издания, террористы выпустили плакат, на котором изображены Месси и Неймар в оранжевых комбинезонах.
Отметим, именно в такие комбинезоны обычно террористы одевают своих жертв перед казнью.
Кроме того, на плакате есть надпись "Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах".
Добавим, аргентинский футболист Лионель Мессии за последнее время уже второй раз был объявлен целью ИГИЛ. Ранее его изображали на постерах за решеткой.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", террористическая организаци "Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти. Согласно информации издания, с начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.