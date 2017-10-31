ИГИЛ опубликовало плакаты с угрозами в адрес двух известных футболистов

Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации издания, террористы выпустили плакат, на котором изображены Месси и Неймар в оранжевых комбинезонах.

Отметим, именно в такие комбинезоны обычно террористы одевают своих жертв перед казнью.

Кроме того, на плакате есть надпись "Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах".

Добавим, аргентинский футболист Лионель Мессии за последнее время уже второй раз был объявлен целью ИГИЛ. Ранее его изображали на постерах за решеткой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", террористическая организаци "Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти. Согласно информации издания, с начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.