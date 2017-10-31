13:25 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госпогранслужба намерена получить функцию досудебного следствия

В ближайшие время сотрудники Государственной пограничной службы нашей страны могут  получить функцию досудебного расследования и ввести институт пограничных участковых. 

Госпогранслужба намерена получить функцию досудебного следствия

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины об этом сегодня на заседании коллегии заявил председатель ГНСУ Петр Цигикал.

Согласно его словам, совместно со Службой безопасности Украины формируется вертикаль разведывательных отрядов ведомств. Также на границах Украины должен заработать институт пограничных участковых.

"Задача пограничных участковых - работа в поселковых советах и ​​с местным населением, проводить профилактическую работу по предупреждению контрабанды и других преступлений на границе", - сказал глава ГПСУ.

В данный момент идет работа по увеличению плотности границы. Однако, чтобы полностью обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров.

"На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут построены наблюдательные вышки", - добавил Цигикал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе в рамках четырех областей. Охрана границы усилена в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей в рамках операции "Рубеж-2017".


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